Protejeaza-ti afacerea cu un distrugator documente! Iata de ce! De-a lungul anilor, documentele pe suport de hartie reusesc sa depaseasca cu mult orice capacitate de depozitare a biroului. Fie ca folosesti cutii de carton sau rafturi, fie ca ai cateva dulapuri metalice sau din lemn, bibliorafturile cu acte ocupa tot mai mult spatiu. Digitalizarea informatiei se produce lent in tara noastra, iar administratia locala nu pare a avea nicio problema cu cererile, fisele si declaratiile pe suport de hartie care se aduna in stive si gramezi.



Aruncarea la gunoi sau reciclarea in stare intacta a acestor documente poate fi o greseala pentru firmele care vor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

