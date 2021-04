ApaVital Iasi a postat de curand mai multe fotografii cu deseurile care au fost colectate in urma epurarii apei menajere. Maști, pungi, pet-uri, ambalaje, produse de igiena intima, carpe, manuși de unica folosința. Rețeaua de canalizare a municipiului Iași se sufoca zilnic sub povara acestor deșeuri, in condițiile in care unii dintre semenii noștri nu ințeleg – sau nu vor sa ințeleaga – ca vasul de toaleta nu este un coș de gunoi. Toate aceste deșeuri parcurg zilnic rețeaua de canalizare, uneori ajung in stația de epurare și ofera imagini de genul celor prezentate mai jos, alteori se blocheaza…