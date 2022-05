Stiri pe aceeasi tema

- Comerțul ambulant in alte locuri decat cele autorizate de primarie, consiliul judetean sau prefectura, prin acord de teren va fi aspru sancționat de municipalitatea buzoiana, care pregatește un „Regulament privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de comert ilicit in municipiul Buzau”.…

- Social-democratii anunta ca site-ul PSD a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, „in urma unui atac cibernetic venit dinspre Federatia Rusa”. „Site-ul Partidului Social Democrat a fost indisponibil vineri seara, timp de aproximativ 15 minute, in urma unui atac cibernetic venit…

- Romania se confrunta deja cu o criza alimentara. Este avertismentul fermierilor din țara noastra și al reprezentanților industriei. Prețurile uriașe la energie, gaze naturale, carburanți și ingrașaminte i-au ingenuncheat pe producatori. Fermierii considera ca ministrul Agriculturii trebuie sa faca parte…

- Asociația Forța Fermierilor solicita public tuturor partidelor parlamentare un acord politic privind introducerea ministrului Agriculturii in componenta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Este vorba de modificarea de urgenta a Legii nr. 415 din 27 iunie 2002, privind organizarea si functionarea…

- Asociatia Forta Fermierilor (AFF) solicita conducerilor tuturor partidelor parlamentare un acord politic pentru modificarea de urgenta a Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, astfel incat ministrul agriculturii sa fie inclus in CSAT.

- In București exista 454 de sirene pentru avertizarea populației in cazul unor atacuri aeriene sau dezastre naturale. Insa, doar 330 dintre aceste sirene mai sunt funcționale. In plus, mai puțin de jumatate dintre sirenele funcționale pot fi acționate electronic, de la distanța, iar restul pot fi acționate…

- Biroul de presa al Guvernului Ciuca reacționeaza la informațiile referitoare la o viitoare monitorizare a presei in scopul combaterii fenomenului fake news. Potrivit sursei citate este vorba despre o inițiativa a societații civile, iar guvernul nu a solicitat monitorizarea vreunui termen. „Guvernul…

- Florin Citu, liderul PNL si presedintele Senatului, spera ca proiectul de lege privind securitatea nationala sa fie votat saptamana viitoare, precizand ca legea fundamentala a tarii nu va fi modificata. Citu a subliniat ca nu s-a discutat despre incorporarea tinerilor in armata si nici despre chemarea…