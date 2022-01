Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor pentru gazele naturale reprezinta o problema pentru toți cei care folosesc o centrala pe gaz, motiv pentru care o mulțime de persoane se plang de prețurile pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru incalzire.Ei bine, in acest sens sunt necesare anumite masuri pe care…

- Ambasadorul Romaniei in Iordania, George Cristian Maior, a declarat marti ca Regatul reprezinta un pivot strategic in Orientul Mijlociu si unul dintre cei mai apropiati parteneri ai Statelor Unite si ai comunitatii transatlantice in aceasta regiune complexa si importanta, potrivit Agerpres. Intr-o…

- De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate - a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, afirmand ca frumusetea aparte a acestei zone, traditiile inca vii, valorile culturale si toata incarcatura istorica a acestor locuri ''ne incanta sufletul, fac parte din

- In lumea crypto, FOMO reprezinta frica de a pierde profitul potențial atunci cand investești in moneda digitala. Un aspect specific al acestui sindrom consta in faptul ca investitorii refuza sa-și vanda activele chiar și in cazul in care acestea sunt profitabile. Aceasta poziție este determinata…

- Pe un camp aproape de Dunare, in satul Seaca, din Teleorman, l-am intalnit pe Alexandru. E pensionar de un an, iar acum are in grija 50 de capre și 12 vaci. Muncește zi-lumina, pentru ca acesta este singurul mod prin care poate duce un trai decent. La final de luna, se alege cu 1600 de lei, cu tot cu…

- Un lockdown total timp de o luna nu ar ajuta pentru ca inchidereaunei parți a economiei si a oamenilor in case ar avea mai degraba efecte negative, susține ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. Conform acestuia, la finalul acestei saptamani urmeaza o evaluare pentru a se vedea ce restrictii…

- Testarea la timp face posibila recunoasterea mai buna si mai rapida a persoanelor cu infectie cu Coronavirus. Acest lucru va permite sa intrerupem lanturile de infectie si sa reducem raspandirea Coronavirusului. Noile teste pentru diagnostic joaca un rol semnificativ in acest sens. Testarea la timp…

- Peste 90.000 de persoane s-au vaccinat ieri in Romania. In acest context, Beatrice Mahler a declarat ca populația a ințeles ca imunizarea reprezinta soluția pentru normalitate. „Pana vineri, ochii celor din sistemul de sanatate au plans. De vineri, un ochi rade”, a transmis duminica managerul Institutului…