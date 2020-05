Stiri pe aceeasi tema

- Trikini – un bikini cu o masca de fața – s-a dovedit un succes pentru un designer italian, chiar daca conceperea a fost luata la inceput ca o gluma. Tiziana Scaramuzzo, proprietarul imbracamintei de plaja Elexa din Senigallia a inceput sa produca imbracaminte de plaja rezistenta la pandemie pentru a…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, transmiterea ajutorului umanitar din partea Ambasadei Germaniei in Republica Moldova, sub forma de echipamente de protecție, in valoare de 50.000 euro, pentru instituțiile medicale din Republica Moldova

- In India , poliția nu ezita sa-i bata pe strada pe cei care nu respecta regulile de izolare și nu poarta maști de protecție. Intre timp, polițiștii și-au diversificat metodele de descurajare, unele discutabile. Astfel, trei barbați care se deplasau cu o motoreta au fost opriți de poliția din Tiruppur,…

- „Ajuta, și studiile de afara ne arata ca tot ce inseamna dezinfectanți pe baza de alcool de 70% sau pe baza de clor pot ucide intr-un minut tot ce inseamna virus sau coronavirus . Ramane ca aceste lucruri sa ne intre in reflex in fiecare zi, dar nici acest alcool de 70% și nicio soluție bazata pe…

- Virusul ucigaș din China a instalat panica in toata lumea. Dupa ce a dat iama in magazine pentru a-și face cat mai multe provizii, Alexandru Chipciu parca incepe sa nu se mai teama atat de rau de noul coronavirus.

- Traim vremuri ciudate, in care Corona Virus este la putere, un virus care ne pot afecta și pielea. Tabu iți spune in continuare cum ne putem proteja pielea in aceste vremuri iar aceste sfaturi sunt luate in calcul și de impresara și vedeta AnaMaria Prodan. Dr. Amalia Anghel, medic-specialist dermatologie-venerologie…

- Una dintre cele mai complicate relații pe care o are cineva este cu mancarea. Nu intotdeauna mancam pentru ca ne este foame. Mancam uneori pentru ca vedem o mulțime de reclame in jurul nostru care conțin… mancare. In plus, pofta noastra este trezita de mulți alți factori care nu au nicio legatura cu…

- Insomniacii garanteaza ca poți adormi cu metoda 4-7-8 in doar 60 de secunde. Tot ce trebuie sa faceți este sa schimbați modul in care respirați. Sa nu poți adormi reprezinta unul dintre cele mai frustrante lucruri, iar majoritatea oamenilor ar incerca aproape orice ca sa reușeasca sa ațipeasca macar…