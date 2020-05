Protecție solară cu ajutorul uleiurilor vegetale. Adevărat sau fals? O data cu ridicarea restricțiilor de libera circulație in interiorul localitaților și in zonele metropolitane aferente acestora, avem posibilitatea sa petrecem mai mult timp in aer liber. Deoarece ne apropiem de sezonul de vara, este foarte important sa avem grija sa ne protejam pielea de radiațiile solare daunatore. Este recomandata utilizarea unor produse cu factor de protecție solara (FPS) indiferent daca este o zi cu soare sau innorata, pentru ca radiațiile solare strabat bariera norilor și este cunoscut faptul ca 80% din imbatranirea vizibila la nivelul tenului este cauzata de expunerea la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

