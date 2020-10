Protecția suveranității: cine vor fi primii cumpărători ai S-500 Sistemul de rachete antiaeriene S-500 “Prometei”, cu o raza de acțiune de distrugere a țintelor pana la 600 de kilometri, va intra in dotarea armatei ruse in 2021. Insa deja astazi se intrevede un potențial imens de export al acestui sistem. © Sputnik / Григорий СысоевSistemul antiracheta S-500 - arma care da fiori Occidentului Testarile sistemului S-500 “Prometei” se incheie pe poligoanele Ministerului Apararii al Rusiei, testarile rachetelor au confirmat toate caracteristicile anunțate anterior, iar industria este pregatita pentru producția in serie. Dupa o exploatare experimentala… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

