Stiri pe aceeasi tema

- Posibile motive de amanare in cazul creditelor ipotecare sunt somajul tehnic, concedierea, reducerea salariului in cazul debitorului sau a membrilor familiei acestuia, plasarea in carantina sau in izolare a debitorului sau imbonavirea acestuia de coronavirus. "Bancile vor amana plata ratelor pentru…

- Guvernul PNL a decis ca romanii sa plateasca dobanda la dobanda pentru ratele amanate. Economistul Adrian Caciu a explicat, in exclusivitate pentru DC NEWS, cum functioneaza capitalizarea dobanzii, masura anuntata de ministrul Florin Citu cu privire la amanarea ratelor romanilor. "Capitalizarea dobanzii…

- Reacție neașteptata, dupa ce Guvernul a decis ca bancile trebuie sa amane plata ratelor pentru romanii care se afla in șomaj. Asociațiile reprezentative ale consumatorilor utilizatori de servicii financiar-bancare și avocați specializați in protecția drepturilor consumatorilor dezaproba Ordonanța…

- Suspendarea platii ratelor bancare si a ratelor la leasing pentru o perioada de noua luni poate face diferenta dintre supravietuirea sau falimentul transportatorilor, sustin membrii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) si cei ai Confederatiei Nationale a…

- Proiect de scutire temporara de la plata ratelor Foto arhiva PSD va depune astazi în Parlament un proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligatiilor de plata catre banci în ceea ce priveste creditele si dobânzile aferente. Potrivit unui comunicat…

- BRD Groupe Societe Generale anunta astazi o serie de masuri in sprijinul clientilor sai. Pentru clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregatite proceduri de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile lor. De asemenea,…

- Zilele acestea, majoritatea celor care au rate la banca, fie ca vorbim despre persoane fizice sau juridice, isi pun pe buna dreptate problema referitoare la ce vor face daca vor ajunge in imposibilitatea vadita de a-si plati ratele la banca.Plata ratelor la banca poate fi suspendata in anumite conditii!Forta…

- "In prezent, propun din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului luarea in calcul a unei amanari de plata pentru 90 de zile a ratelor bancare pentru romanii care au credite imobiliare, si nu numai, bineinteles cu respectarea contractelor, a legislatiei privind creditarea, precum…