Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe site-uri ale unor ziare din Statele Unite, intre care Los Angeles Times, erau inaccesibile din Uniunea Europeana vineri, ziua intrarii in vigoare a noilor norme de protectie a datelor cu caracter personal, mai stricte in Europa, relateaza AFP. "Din pacate, site-ul nostru este indisponibil…

- Regulamentul general privind protectia datelor (RGDP) la nivelul Uniunii Europene (UE) intra in vigoare vineri, cu obiectivul de a intari apararea dreptului persoanelor la protectia datelor cu caracter personal, ca drept fundamental al UE.

- Apple va elimina din App Store aplicatiile care dezvaluie datele geografice ale utilizatorilor fara acordul acestora. Mai exact este vorba despre aplicatiile care colecteaza si transmit tertilor informatii despre localizarea persoanelor.

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Bucuresti, cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Iliescu vrea, de asemenea, decalarea datelor din proieict. Cum vad acest proiect celelalte partide din CGMB.

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti va demara un program educational de sanatate pentru constientizarea importantei vaccinarii, care va fi destinat copiilor si parintilor, proiect care va fi implementat si in scolile din Capitala.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, printr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europene de Imunizare, ca legea vaccinarii este o prioritate pentru societate, precizand ca este cadrul legislativ care poate oferi siguranta copiilor, iar decizia parintilor trebuie sa fie una informata.…

- SCOLI INCHISE: Inspectoratele Scolare Judetene din Ilfov, Olt, Ialomita si Calarasi au hotarat sa suspende cursurile in scoli, gradinite si licee, vineri, 22 martie, in urma avertizarilor de cod portocaliu de ninsori emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Si in Capitala unitatile scolare…