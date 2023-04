Protecția Copilului Timiș organizează un nou curs de formare pentru asistenți maternali. Cum vă puteți înscrie Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, partener in cadrul proiectului „TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, continua campania pentru identificarea persoanelor interesate de profesia de asistent maternal profesionist și organizeaza un nou curs de formare a acestora, pentru a asigura la domiciliul lor cresterea, ingrijirea si educarea copiilor primiți […] Articolul Protecția Copilului Timiș organizeaza un nou curs de formare pentru asistenți maternali. Cum va puteți inscrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

