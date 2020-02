Protecția Consumatorului, sfaturi pentru cumpărarea mărțișoarelor ANPC sfatuiește cumparatorii de marțișoare sa fie atenți la ambalaj și sa evite achizițiile de la vanzatorii ambulanți. Se apropie 1 martie, ziua in care se daruiesc marțișoare, iar pentru a oferi un marțișor atractiv și placut celor dragi, Paul Anghel, director general ANPC, sfatuiește consumatorii sa țina cont de cateva recomandari. Potrivit unui comunicat […] Articolul Protecția Consumatorului, sfaturi pentru cumpararea marțișoarelor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

