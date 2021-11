Protecția Consumatorului închide restaurantele IKEA Dupa marile lanțuri de hipermaket-uri și supermarket-uri – Cora, Auchan, Mega Image, Carrefour, Lidl sau Profi – joi a venit randul restaurentelor IKEA sa intre in vizorul Autoritații Naționale pentru Protecța Consumatorului (ANPC). A fost aplicata o amenda de 20.000 de lei si s-a dispus oprirea temporara a vitrinelor la IKEA Baneasa, dar si inchiderea […] The post Protecția Consumatorului inchide restaurantele IKEA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe raioane ale unor supermarketuri din Ploiești au fost inchise de inspectorii ANPC dupa ce au fost gasite produse expirate, tavi ruginite sau gandaci. Printre magazinele amendate se regasesc cele ale Lidl, Profi sau Carrefour. „Au fost controlate 7 magazine aparținand Rewe Romania SRL, Profi…

- Reprezentanții lanțului de magazine Auchan iși anunța clienții ca au luat toate masurile pentru a remedia problemele descoperite de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), astfel incat zonele supuse controlului din magazinele vizate sa fie redeschise rapid pentru consumatori. …

- O angajata a restaurantului IKEA Baneasa a ajuns la spital, dupa ce a fost ințepata de un scorpion in momentul in care a desfacut o cutie cu banane. Incidentul s-a petrecut vineri, in timp ce femeia se afla la munca, in bucataria restaurantului, si desfacea o cutie cu banane. Scorpionul a fost omorat…

- Produse expirate, frigidere neigienizate, insecte moarte in tavile de expunere din vitrine, vitrine frigorifice ruginite sau cu mucegai sunt doar cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe magazine CORA din Capitala. Unele dintre acestea au fost inchise…

- Hotararea CNSU privind restricțiile impuse dupa depașirea ratei de infectare de 6 la mia de locuitori va fi modificata, astfel incat restaurantele și terasele sa ramana deschise pentru persoanele vaccinate, indiferent de incidența. Conform hotararii actuale, cand incidența infectarilor intr-o localitate…

- In cadrul celui de-al doilea ciclu de acreditare, care a inceput in 2017, au fost evaluate, pana la finele lunii iulie 2021, 261 de spitale, atat publice, cat si private, din 763 de unitati sanitare cu paturi, publice si private, inscrise in baza de date a ANMCS, anunța medicul Vlad-Teodor Berbecar,…

- Specialiștii avertizeaza ca romanii ar trebui sa se aștepte la mariri masive la factura in lunile de iarna. Prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au crescut anul acesta pana la 20% pe fondul diminuarii productiei interne, potrivit ultimelor date ale Autoritatii Nationale de Reglementare…