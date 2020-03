Protectia Consumatorului cere plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune, pe o perioada determinata, plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar, in contextul pandemiei.



ANPC subliniaza ca exista o crestere substantiala a cererii pentru anumite produse comercializate pe piata, in conditiile in care oferta este in limite normale sau chiar mai redusa decat in mod uzual.



"Avand in vedere aceasta stare de fapt si pentru a preveni anumite comportamente comerciale incorecte sau chiar ilegale, Autoritatea Nationala pentru Protectia…