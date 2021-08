Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii sunt indemnati sa apeleze la Protecția Consumatorului daca observa ca agentii economici tin paletii cu apa sau alte bauturi la pet direct expuse razelor soarelui sau in caldura.

- Clientii companiei de hosting ROMARG au devenit recent tinta unui atac de tip phishing, prin care utilizatorii serviciilor oferite primesc mesaje privind posibila suspendare a contului, conform unui anunt publicat pe site-ul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO),…

- ANRE: Controale la furnizorii de energie electrica și de gaze naturale Foto: radioiasi.ro RADOR - Operatorii care manipuleaza piața de energie risca sancțiuni din cifra de afaceri cuprinse între 5% și 10%, a declarat președintele Autoritații Naționale de Reglementare în domeniul…

- Circulatie inchisa pe DN 67 C - Transalpina Transalpina. Foto: IPJ Vâlcea. Drumul National 67 C - Transalpina se închide mâine si poimâine pentru un raliu. Compania de Drumuri anunta ca NU se va circula pe tronsonul Novaci – Rânca (kilometrii…

- O banca a transmis atenționare pentru clienți in care avertizeaza ca anumite SMS-uri primite de catre aceștia ar putea fi de fapt o inșelatorie, semnalata zilele trecute și de CERT-RO. Clienții pot primi mesajele inșelatoare, aparent de la un serviciu de curierat, ce pot conține viruși care fura date…

- Situație incredibila in Ministerul Afacerilor Interne, instituție in fruntea careia se afla ministrul Lucian Bode! Conform legislației in vigoare, la ora actuala, comisarul-șef Bogdan Berechet nu mai poate ocupa funcția de șef al Poliției Capitalei.Chiar daca legea spune ca nu mai are dreptul, comisarul-șef…

- In sedinta de joi, 27 mai, alesii locali urmeaza sa aprobe proiectul de hotarare prin care elevii din invatamantul preuniversitar ce urmeaza cursurile scolilor din Piatra Neamt vor putea beneficia de gratuitate la transport pe tot parcursul acestui an. Este prima data cand o astfel de initiativa salutara…

- Elevii revin in banci si in scolile din judetul Timis Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Si scolile din judetul Timis, în localitatile cu rata de infectare sub 1 la mia de locuitori, sunt pregatite sa-i reprimeasca pe toti elevii în banci. Peste 27.000…