Protecţia Consumatorului ar putea trece sub controlul Parlamentului

Cu putin timp inainte de Craciun, senatorii din Comisiile reunite Economica si Juridica au avizat proiectul privind trecerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) din subordinea Guvernului in cea a Parlamentului, proiect depus spre dezbatere in urma cu mai bine de trei ani, in aprilie 2016....