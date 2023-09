Protecția Consumatorului a închis două fast-food-uri de la mall-ul din Galați din cauza mizeriei In numai trei zile, comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului din Galați au dispus inchiderea a doua fast-food-uri de la mall-ul „Shopping City”, administratorii fiind sancționați cu trei amenzi in valoare totala de 107.000 lei. Atracția pe care o manifesta in special tinerii și adolescenții din oraș pentru „fast-food”-urile de la mall-ul „Shopping City” din Galați nu este compensata de administratorii acestor afaceri printr-o respectare a normelor elementare de igiena la prepararea pizzei, burgerilor sau shaormelor. Dupa ce miercuri au dispus inchiderea restaurantului „Dabo”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

