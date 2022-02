Stiri pe aceeasi tema

- Noi amenzi aplicate retailerului Mega Image dupa controale in patru magazine din sectorul 2 si din Popesti Leordeni. Au fost gasite alimente cu mucegai si produse expirate. „In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a trimis firmelor din energie un chestionar pentru a putea centraliza datele din care sa reiasa numarul exact al facturilor gresite. ANPC a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul unei intalniri pe care conducerea autoritatii…

- UPDATE DNA a transmis ca procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise in perioada 2020 –…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, luni, ca a verificat si consiliat, prin Comandamentul de Iarna 2021, in prima saptamana de activitate, 255 de operatori economici, in 3 regiuni ale tarii: Sud Muntenia Ploiesti, Nord Est Iasi si Centru Brasov. In urma actiunilor…

- Vitrine frigorifice cu praf și rugina sau fructe cu modificari organoleptice, moi și cu pete, sunt doar o parte dintre neregulile constatate de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) la mari retaileri care au magazine in stațiunile de pe Valea Prahovei. Potrivit ANPC,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, sambata, deschiderea Halelor Obor, in mare parte, dupa remedierea deficientelor care au fost constatate in urma controlului de acum cateva zile. ANPC a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca dupa verificarea intrerprinsa…

- Inspectorii pentru protecția consumatorului au dat, in ultima saptamana, 45 amenzi, in valoare totala de 274.000 lei, in urma unor controale la firmele din complexul en-gros Dragonul Roșu, anunța Mediafax. „In perioada 17-22.11.2021, s-a desfașurat o ampla acțiune de control conjugata a Comisariatului…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protectia Consumatorilor au dispus, luni, suspendarea activitatii Pieței Berceni – implicit, a tuturor operatorilor economici care activau in interior – pe o durata de cel mult 6 luni. Aceeași masura a fost luata si pentru magazinul Mega Image din Piata Resita.…