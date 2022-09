Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o prima etapa concretizata in 2021, „Case de muzicieni” se amplifica in Capitala și aduce in premiera in atenție spații istorice din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare legate de activitatea unor mari artiști, romani și straini, din secolul al XIX-lea și pana aproape de prezent. In urma cu un an,…

- In anul 2015, primarul de atunci al Timișoarei, Nicolae Robu, le promitea banațenilor ca vor avea un parc acvatic și nu vor mai fi nevoiți sa se deplaseze pana in Ungaria pentru balaceala, sauna și alte servicii de acest tip.

- Noi avarii anuntate de Aquatim. Afectati sunt consumatorii de pe strazile Negoiu si Matei Basarab, din Timișoara, precum și cei din Recaș și Sacalaz, care nu vor avea apa astazi pana la ora 15. De asemenea, reamintim ca la Cenad, pana la ora 14.00 clientii nu au apa din cauza unor lucrari de spalare…

- Un accident grav in care au fost implicate au autoturism și un TIR a avut loc duminica dimineața pe DN 6, in județul Timiș. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara – Lugoj, la intrare in localitatea Remetea Mare. Un autoturism…

- Sase puncte de acordare a primului ajutor pe perioada caniculei au devenit operationale, de luni, in judetul Timis, serviciile fiind asigurate de personal din cadrul scolilor postliceale de specialitate si al Societatii de Cruce Rosie Timis, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate…

- Valoarea lucrarilor necesare pentru a reabilita calea ferata dintre Caransebeș și Arad, via Timișoara, lotul dintre Caransebeș și Lugoj, este de 1,367 de miliarde de lei, fara TVA, s-a stabilit in urma licitației desfașurate de CFR. Caștigator a fost desemnat un grup format din doua societați de specialitate…

- Poliția penitenciara, ținta atacurilor Elenei UDREA. Sindicatele din penitenciare reacționeaza. Condițiile de detenție in care va executa pedeapsa Elena UDREA. Ce o așteapta in inchisoare pe fosta doamna ministru. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Zona de grill a unui cunoscut supermarket din Timișoara, inchisa de Protecția Consumatorului. Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului au continuat controalele in Timișoara.