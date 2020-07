Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de protectie a consumatorilor InfoCons a publicat, vineri, o noua alerta referitoare la existenta pe piata a trei tipuri de masti de protectie care sunt neconforme cu reglementarile autoritatilor, potrivit unui comunicat al InfoCons - Asociatia Nationala de Protectia Consumatorilor.…

- Protecția Consumatorilor a emis, vineri, o noua alerta prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase. Este vorba despre inca 2 noi timpuri de maști de protecție neconforme, noteaza site-ul de știri al instituției, InfoCons.ro.Aceasta alerta se adauga celor cinci transmise…

- InfoCons revine cu o noua alerta emisa prin sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase pentru inca 6 maști de protecție neconforme, conform Mediafax. Alerta se adauga celor doua transmise anterior, referitoare la 11 tipuri de maști. Infocons transmite ca alerta…

- Medicul atenționeaza ca din aceasta cauza la finalul saptamanii viitoare numarul de infectari ar putea crește foarte mult. "Nu prea am iesit, am vazut imagini care aratau o situatie ingrijoratoare. Tot ce am facut in aceste doua luni, acest numar mic de decese se poate schimba rapid, intr-o…

- Dupa prima alerta transmisa saptamana trecuta cu privire la maștile neconforme, InfoCons revine cu o noua alerta emisa prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, produse care sunt achiziționate in special in aceasta perioada 1. Numarul alertei: INFO/00053/20Categorie: Echipamente…

- InfoCons prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, va atrage atenția la urmatoarele produse, care sunt achiziționate in special in aceasta perioada. Numarul alertei: A12/00614/20 Categorie: Echipamente de protecție Produs: Masca de filtru de particule Marca: Likelove…