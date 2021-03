Stiri pe aceeasi tema

- SellCell a realizat un sondaj la 5.000 de utilizatori americani de telefoane la inceputul lunii martie, indicand faptul ca loialitatea iPhone-ului (adica disponibilitatea de a cumpara din nou aceeași marca) este la un nivel istoric de 91,9%, in timp ce fidelitatea Android scade. Deși utilizatorii Samsung…

- Aplicația Find my Apple a fost mult timp o modalitate la indemana de a ține evidența iPhone-ului, MacBook-ului și a altor dispozitive Apple, dar in cea mai recenta versiune iOS 1.5 beta, Apple pare sa extinda urmarirea articolelor la o gama mai larga de produse non-Apple . Vazut pentru prima data de…

- Microsoft a publicat in App Store versiunea nativa pentru iPad a suitei sale de birou, la mai bine de un an dupa ce a lansat versiunea de iPhone si Android, insa facilitatile adaugate justifica intarzierea. Noua aplicatie Office grupeaza intr-un singur loc cele mai importante trei programe ale suitei:…

- Apple renunta la modelul Mini din seria iPhone 12, in condițiile in care doar 6% dintre cei care au cumparat un iPhone 12 au optat pentru modelul mini, scrie Mediafax. Doar unitatile deja disponibile vor mai putea fi cumparate. iPhone 12 mini a venit cu un display de doar 5.4 inci,…

- Facebook Inc a depașit estimarile trimestriale privind veniturile, profitand de creșterea publicitații din ultimul trimestru al anului trecut, dar a avertizat ca iminentele modificari ale confidențialitații Apple i-ar putea afecta veniturile, anunța Reuters, potrivit Mediafax. Facebook prognozeaza…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Autoritațile pentru protecția consumatorilor din Europa și SUA ancheteaza Amazon pentru “maniera manipulatoare” prin care iși promoveaza serviciul de livrari și streaming Prime și dificultațile de la dezabonare. Spre exemplu, Consiliul norvegian al Consumatorilor (NCC) arata ca, pentru a inchide abonamentul,…

- Actiunile Samsung Electronics Co Ltd au crescut semnificativ vineri, dupa ce grupul sud-coreean a anuntat ca se asteapta la o crestere cu 26% a profitului operational trimestrial, in pofida pandemiei de coronavirus (COVID-19), ca urmare a cererii solide pentru chip-uri de memorie, transmit DPA si Reuters,…