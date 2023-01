Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor Cluj a desfașurat miercuri, 11 ianuarie, o acțiune de control la operatorii economici din zona de foodcourt din incinta Iulius Mall. Echipele de control au aplicat 15 amenzi contravenționale in cuantum de 370.000 lei, iar acțiunea s-a desfașurat sub coordonarea…

- Echipele mobile de control, formate din inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, avand suportul echipelor canine, precum și alți inspectori de la alte direcții regionale, au desfașurat acțiuni de supraveghere și control vamal/fiscal și au acționat pe raza Direcției Regionale Vamale…

- Echipele mobile de control formate din inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale București, impreuna cu echipele canine, au efectuat in luna decembrie, acțiuni de supraveghere și control vamal/fiscal in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu pe caile de comunicații care fac accesul pe…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au efectuat, joi, o acțiune de control la operatorul economic SC Corebos SRL (Spartan), in municipiul Cluj Napoca, totul dupa o sesizare de la un comsumator. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, are o singura absenta importanta pentru meciul cu formatia kosovara FC Ballkani, care are loc joi seara, in ultima etapa din Grupa G a competitiei de fotbal Europa Conference League, pe Stadion ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres.…

- Amenzi de 20.000 de lei și marfa confiscata de peste 5000 de lei in urma unei acțiuni a polițiștilor dambovițeni la doua societați comerciale din domeniul silvic. Firmele au sediul in comunele Crevedia și Butimanu, iar in ultima perioada s-au aflat in vizorul polițiștilor și a specialiștilor din cadrul…

- Presedintele ANPC Horia Constantinescu a anuntat, luni seara, ca a fost facut un control la o fabrica de paine si patiserie din Bolintin Vale. Abaterile descoperite au fost: utilaje neigienizate, cu resturi de aluat intarit, insecte vii – muste si gandaci, lipsa plase de insecte, depozitare produse…