- Numarul cazurilor de violența domestica impotriva copilului a crescut alarmant in Romania, doar anul trecut fiind inregistrate aproape 18.000 de cazuri de abuz asupra minorilor, avertizeaza Salvați Copiii.

- In ultima perioada, statul roman devine din ce in ce mai ingrașat cu posturi in cadrul aparatului bugetar, intr-o spirala nesanatoasa de extindere continua. Datele analizate de catre Profit.ro arata ca in luna aprilie s-a inregistrat o creștere alarmanta de peste 3.000 de posturi raportat la martie,…

- Pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta din data de 30 mai, se afla si Proiectul de hotarare nr. 243 2024 pentru modificarea HCL nr. 242 2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico ndash; economici pentru obiectivul de investitii…

- Ministerul Energiei a inceput pregatirile pentru inființarea și in Romania a comunitaților energetice, care sunt de fapt grupuri de prosumatori și consumatori care pot imparți intre ei electricitatea produsa. In Europa exista in acest moment peste 9.000 de astfel de comunitați, unde prețurile sunt mai…

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…

- Romania importa joi dimineața o cantitate de electricitate egala cu 45% din producția interna, pe fondul unei producții foarte mici de energie din surse regenerabile, arata datele Transelectrica, analizate de HotNews.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti la Palatul Cotroceni, pe directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. La intrevedere, seful statului a evidentiat rolul esential al AIEA in promovarea utilizarii pasnice…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața, 19 martie 2024, o avertizare nowcasting de cod galben pentru trei județe din Romania. Cu ce fenomene meteorologice se vor confrunta locuitorii din aceste zone pana la ora 09:00. zona continentala a județului Constanta și zona localitaților:…