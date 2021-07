Stiri pe aceeasi tema

- 30 de tinere practicau prostituția ajutate de cinci barbai și o femeie, prin promovarea de anunțuri pe site-uri de matrimoniale, in 10 imobile din Bacau și Roman. Polițiștii au destructurat rețeaua dupa șapte percheziții in Bacau și in județele Constanța, Galați și Neamț. Politistii de investigatii…

- Politistii au efectuat sapte perchezitii domiciliare in municipiul Bacau si in judetele Constanta, Galati si Neamt, unde au gasit si ridicat, in vederea confiscarii, 17 telefoane mobile, 14.730 de lei, 8.530 de euro, 160 de lire sterline, 100 de dolari, 2 pistoale cu bile supuse autorizarii, un cutit…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de punere in circulație a unor produse purtand o marca identica sau similara cu marca inregistrata. La data de 23 iunie 2021, politistii Serviciului…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud fac joi opt perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil. Avand complicitatea soferilor unor camioane, angajatii unei statii de carburanti ar fi sustras peste 1.000 de litri de motorina. ”La data de 17 iunie 2021,…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Mureș efectueaza percheziții domiciliare, in 6 județe, la persoane banuite de proxentism. La data de 3 iunie a.c., polițiștii Poliției municipiului Reghin, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș, pun in aplicare 7…

- Șoferița unui Jaguar a ramas fara mașina de lux dupa ce polițiștii de frontiera din Galați au constatat ca autoturismul figura in baza de date ca fiind furata din Marea Britanie. In urma cu doua zile, polițiști de frontiera Galați au depistat in localitatea Independența, județul Galați, un autoturism…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Calarasi, intr un dosar penal de evaziune fiscala si spalarea banilor.…