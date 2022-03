Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica, intr-un nou scandal sonor. Dupa ce a fost prins intr-un hotel cu o femeie maritata, moment in care a fost surprins doar in prosop, și cearta cu cel pe care l-a nașit la cununie, este vorba de Ilie Nastase, fostul internațional roman este acuzat de o vecina care se cosidera harțuita.…

- Curtea de Apel s-ar putea pronunta definitiv in dosarul "Colectiv" Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Curtea de Apel București ar putea sa se pronunțe definitiv…

- Curtea de Apel București, a respins, miercuri seara, definitiv, contestația anchetatorilor DNA impotriva deciziei de cercetare in libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, in mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri, pe Facebook, un mesaj de susținere la adresa lui Valeriu Zgonea, fostul președinte PSD al Camerei Deputaților care a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București pentru trafic de influența. In prima instanța, Zgonea fusese condamnat la 3 ani cu…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca achitarea stabilita, definitiv, vineri, de Curtea de Apel București in cazul fostului șef CDEP, Valeriu Zgonea, condamnat inițial la trei ani cu executare de Tribunalul București, s-ar putea datora deciziei CCR favorabila acestuia și urmare eliminarii…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca ar fi primit o mita pentru trafic de influența.

- Curtea de Apel București, admite, definitiv, contestația DNA impotriva undei decizii a Tribunalului București prin care instanța respingea confiscarea speciala a unei sume de 1,45 milioane de euro din conturile Vanessei Youness, cea judecata și condamnata, pe fodn, pentru pretinsa traficare a influenței…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv castigatorul licitatiei pentru cele 81 de autobuze care urmeaza sa fie puse in circulatie in mai multe orase din tara, printre care si municipiul Lugoj. Judecatorii au decis ca atribuirea contractului s-a facut corect, astfel ca in cateva saptamani va fi semnat…