Stiri pe aceeasi tema

- In ziua cinstirii Sfantului Apostol, intai Mucenic și Arhidiacon Ștefan, Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei a slujit impreuna cu PS Nichifor Botoșaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva, conform basilica.ro Cuvantul a fost rostit…

- Preasfintitul parinte Nestor a fost intronizat, duminica, episcop al Devei si Hunedoarei, la ceremonie participand Mitropolitul Laurentiu al Ardealului, alaturi de un sobor de preoti, potrivit Agerpres. La slujba religioasa, care a avut loc la Catedrala episcopala din Deva, au fost prezenti…

- Scena s-ar fi petrecut duminica dimineața, dupa ce reclamanta ar fi oferit o pomana.Cercetarile polițiștilor comunitari arata ca barbatul ar fi fost nemulțumit de cantitatea primita, urmarind apoi victima pana la un magazin cu produse funerare.In urma sesizarii telefonice, un echipaj l-a imobilizat…

- Toamna asterne o dimineata blanda peste orasul de la poalele Cetatii. Zeci de credinciosi in haine cernite s-au asezat in palcuri, pe strada, in fata portilor deschise larg ale catedralei. Un calugar se roaga dintr-o carte asezata pe genunchi. O lumanare ii vegheaza rugile in urcarea catre cer.…

- Toamna asterne o dimineata blanda peste orasul de la poalele Cetatii. Zeci de credinciosi in haine cernite s-au asezat in palcuri, pe strada, in fata portilor deschise larg ale catedralei. Un calugar se roaga dintr-o carte asezata pe genunchi. O lumanare ii vegheaza rugile in urcarea catre cer.…

- Descris de Patriarhul Daniel ca fiind ”arhipastor misionar si harnic, care s-a remarcat prin vocatia sa spre dialog si comuniune, prin bunatatea si darnicia parinteasca, exprimate adeseori atat fata de clerici, cat si de credinciosii pastoriți.”, PS Gurie a murit, joi dimineața, dupa ce inima i-a…

- Preasfințitul Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, a murit astazi, 21 octombrie! Acesta era infectat cu virusul nimicitor, iar de doua saptamani era internat la Spitalul Județean de Urgența din Deva. Din nefericire, Parintele nu era vaccinat, iar plamanii sai fost afectati in proportie de 85%.

- Doctorul Constantin Cucu, medic primar de endocrinologie la Institutul Parhon din București, a lansat un avertisment extrem de dur catre toți cei care nu se vaccineaza, bazandu-se pe datoria medicilor de a-i salva de COVID cu schemele de tratament avute la dispoziție.