- Rasturnare de situație in cazul barbatului infectat cu COVID-19, care a fugit de la Spitalul clinic municipal nr. 1. Inaine de a parasi instituția, acesta a lasat un bilețel, in care a menționat ca la reveni la spital marți, dupa Paște. Pacientul a sarit de la etajul 2.

- CORONAVIRUS. Constantin Mandrila, managerul Spitalului Județean din Focșani, testat pozitiv cu COVID-19, a parasit spitalul pe care il conducea și se ascunde intr-un hotel din oraș. „La nivelul Spitalului Județean, managerul este confrimat pozitiv. A plecat din spital cu toata documentația și tot ce…

- Aseara, intr-un bloc de pe Calea Aradului, str. Cugir, s-a petrecut un eveniment care i-a revoltat pe locatari.Din spatele ușilor baricadate, pentru ca... The post Cata inconstienta! Un timisorean infectat cu Covid-19 a fugit din spital. Vecinii sunt ingroziti (video) appeared first on Renasterea banateana…

- Momente de panica pentru timișorenii care locuiesc pe strada Cugir – un barbat infectat cu coronavirus a fost luat cu forța și dus la spital de catre cei de la ISU Timiș și Poliție. Barbatul, in varsta de 70 de ani, s-a dus la Spitalul Municipal, ieri, pentru ca se simțea rau și in urma […] Articolul…

- Un barbat de 48 de ani, diagnosticat cu COVID-19, a fugit azi noapte, in jurul orei 3:00, de la Spitalul Clinic Republican. Informatia ne-a fost confirmata de catre Andrei Uncuta, director interimar al insitutiei medicale.

- Un barbat din satul Danceni, raionul Ialoveni, este cautat de politisti dupa ce noaptea trecuta acesta a fugit din Spitalul Clinic Republican din Chisinau, acolo unde era internat pe motiv ca era infectat cu COVID-19.

- Un barbat din Danceni, posibil infectat cu COVID-19, a fugit din Spitalul Clinic Republican. Potrivit documentului de la IP Centru, acesta a fugit din incinta Spitalului Clinic Republican în aceasta noapte, la ora 02:45, iar acum este cautat de oamenii legii. Din informațiile…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca un suspect de COVID-19 internat la Spitalul Matei Balș din București pentru a fi testat pentru infecția cu noul tip de coronavirus, a plecat din spital. Medicii au anunțat poliția, care la aceasta ora il cauta pe barbat, potrivit digi24.ro. „Poliția Capitalei…