Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat, astazi, autorizarea punerii pe piața a vaccinului dezvoltat de Pfizer și BioNTech, primul vaccin anti-COVID19 ce va fi administrat de țarile europene. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a dat, astazi, unda verde vaccinului dezvoltat de Pfizer…

- Compania farmaceutica americana Pfizer a solicitat vineri Ministerului Sanatatii din Japonia sa aprobe vaccinul sau anti-COVID-19 pentru a putea fi administrat in aceasta tara, potrivit unui comunicat al filialei japoneze a companiei, relateaza EFE.

- Prospectul vaccinului anti-COVID Pfizer, realizat in colaborare cu compania germana BioNTech, a fost publicat pe site-ul guvernului britanic. In prospect se regasesc informații privind modul de administrare, compoziția vaccinului, contraindicațiile și posibilele reacții adverse, potrivit csdi.ro.…

- Conform constatarilor unei cercetari efectuate in Marea Britanie, coronavirusul care cauzeaza COVID-19 sufera mutatii pe masura ce se raspandeste in intreaga lume. Niciuna dintre aceste modificari documentate pana in prezent nu pare sa ii confere capacitatea de a se propaga mai rapid. Astfel de modificari…

- Un barbat de 50 de ani, din Houston, Texas povestește pentru Libertatea ce inseamna sa fii in faza a treia de testare a vaccinului impotriva COVID dezvoltat de Pfizer. Christian Smerz a intrat in studiul clinic inca din luna august și spune ca, dincolo de cateva simptome ușoare, are incredere ca vaccinul…

- Anuntul atat de mult asteptat de toata lumea a fost facut. Vaccinul impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil in luna noiembrie. Gigantul farmaceutic a dat vestea cea mare. Vaccinul impotriva COVID-19, disponibil in noiembrie?! In urma cresterii numarului cazurilor noi de COVID-19, apare din ce in ce…

- Pe raza Municipiului Campia Turzii se impun mai multe restricții cauzate de creșterea alarmanta de cazuri noi Covid-19 in ultimele 14 zile. In principiu aceste masuri se refera la numarul de persoane... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situatie incredibila pentru un pacient. Desi a fost vaccinat impotriva COVID-19, acesta a fost depistat pozitiv cu noul virus. Ce se intampla acum cu barbatul?! A fost vaccinat pentru COVID-19 degeaba?! In urma cu patru luni, un spaniol care traieste in Marea Britanie a fost unul dintre cei peste 20.000…