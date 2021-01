Prospectul vaccinului de la Moderna, disponibil în limba Română Acesta a fost publicat pe site-ul oficial destinat campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania și ofera toate informațiile despre vaccin, inclusiv posibilele reacții adverse. In ziua in care prima tranșa de vaccinuri anti-Covid produse de compania Moderna a ajuns in Romania, a fost publicat și prospectul in limba romana, care poate fi consultat de […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

