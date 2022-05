Propusă de Macron, respinsă de UK: Noua instituție politică europeană, sub incertitudine Marea Britanie a respins ideea propusa de președintele Franței, Emmanuel Macron, legata de inființarea unei noi instituții politice europene, ce ar urma sa le permita statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene sa adere la „valorile de baza ale Europei”. Liz Truss, ministrul britanic de Externe, a fost intrebata, in cadrul unui interviu acordat Corriere della Serra , daca ideea propusa de Emmanuel Macron este fezabila. „Colaboram foarte bine prin intermediul G7 și UE pentru a impune sancțiuni Federației Ruse. Colaboram foarte bine cu țarile europene pentru a livra echipamente militare defensive… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul legislativului european de la Strasbourg ca Uniunea Europeana sa sprijine mai mult turismul și transporturile din Romania, puternic afectate de razboiul din Ucraina și de pandemie. Acesta a menționat ca ambele sectoare sunt puse sub presiune și…

- Un atac al armatei ruse asupra Republicii Moldova, cu incercuirea și blocarea orașelor, este posibil, dupa scenariul derulat deja in Mariupol, a declarat intr-o conferința de presa la Kiev, președintele Vladimir Zelenski. „In ceea ce privește Transnistria și Moldova, se poate intampla același lucru…

- Cand sunt introduse sancțiuni impotriva Federației Ruse, elaborate de un grup de experți ucraineni și internaționali, Rusia va pierde capacitatea de a finanța mașina militara, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. El a spus acest lucru intr-o adresa din 20 aprilie, care a fost publicata…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, un document cu un limbaj clar la care așteapta raspuns, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Cu alte cuvinte, mingea este de partea ucrainenilor, care nu par sa fie interesați sa intensifice procesul de negociere,…

- In ziua in care președintele Ucrainei se adreseaza Parlamentului Romaniei, intr-o instituție a statului din județul Giurgiu un inalt funcționar public „și-a da in petec”. Grav este ca vorbim chiar de reprezentantul Guvernului in teritoriu: prefectul județului. S-a intamplat luni, in sediul Consiliului…

- Parlamentul European susține cererea Ucrainei de aderare la UE, au transmis eurodeputații, pri nrezoluția adoptata marți. Volodimir Zelenski a cerut, luni, inaintea negocierilor cu partea rusa, in Belarus, ca Uniunea Europeana sa aplice o procedura speciala privind aderarea imediata a Ucrainei, ca și…

- Uniunea Europeana va trebui sa analizeze cu seriozitate cererea Ucrainei de aderare la UE și sa raspunda cererii „legitime” a Kievului, a spus președintele Consiliului European, Charles Michel. El a vorbit in Parlamentul European dupa ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost aplaudat in…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…