Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, e sceptic in privința reluarii Ligii 1 in iunie, la data stabilita de LPF. „La acest moment, toate masurile luate au un singur rol, iar acesta este oprirea raspandirii virusului. Indiferent ca vine cineva și spune: «Noi facem acum cantonament, competiție și ii…

- Agentul Ioan Becali (67 de ani) considera ca repercusiunile financiare ale crizei coronavirus vor fi unele devastatoare in randul echipelor din Romania. „Din Divizia B vor disparea multe cluburi. Din Liga 1, vor disparea 4-5-6 cluburi. Sa se ia o decizie sa ramana cele 14 echipe, sa mai vina inca doua…

- Cresterea deficitului bugetar trebuie sa fie strict legata de lupta contra COVID-19, somaj si sprijin pentru unele activitati economice, arata intr-un articol Daniel Dainu, presedintele Consiliului Fiscal, precizand ca textul nu angajeaza in mod necesar institutiile cu care autorul este afiliat.…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus, și despre cum vede reluarea Ligii 1. Fostul internațional a dezvaluit cum vede situația actuala din fotbalul romanesc și spune ca echipele din Liga 1 au nevoie de cel puțin o luna de pregatire inainte sa…

- In mijlocul unei pandemii cum rar a mai traversat Romania, niste alesi ai poporului au cu totul si cu totul alte griji. In timp ce autoritatile cer solidarite, iar multi romani au raspuns pozitiv acestei chemari, dupa posibilitatile si buzunarul fiecaruia, opt parlamentari vor o altfel de solidaritate.…

- Isteria publica determinata de pandemia COVID-19 a declansat o adevarata „epidemie” digitala de fake news, distribuita mai ales pe retele de socializare (Facebook si WhatsApp). Unele dintre mesajele false erau atribuite chiar autoritatilor romane.

- Doamne, ce vremuri cumplite traim! Aflam, zi de zi, ca in Romania numarul cazurilor de infectare cu virusul Covid-19 crește exponențial, ajungand la aceasta ora undeva pe la peste 220 de pacienți, deși mai ieri erau „numai” 169! Dupa declararea starii de urgența, absolut justificata, mai aflam despre…

- Emilian Hulubei, președintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, a vorbit pentru GSP.ro despre pandemia de coronavirus care a afectat inevitabil și fotbalul romanesc. AFAN reprezinta si apara drepturile si interesele fotbalistilor profesionisti si amatori din Ligile I, II si…