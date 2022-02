Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca a propus ca anul scolar 2022-2023 sa inceapa in 5 septembrie si sa se incheie in 16 iunie. Vacanta de iarna ar putea fi intre 22 decembrie si 8 ianuarie, iar cea de Paste intre 7 si 18 aprilie. Saptamana Altfel ar putea fi mutata in…

- Și dupa mai bine de doi ani sub pandemia COVID-19, școala romaneasca tot nu-și gasește pasiența. Invațamantul romanesc ramane mereu cu cel puțin un pas in urma țarilor civilizate din UE, in gestionarea procesului educațional in pandemie. De fapt, școala nu poate sa fie altceva decat o reflecxie a modului…