Propunerile MAI: Pentru ce activitati vom putea avea voie sa iesim din localitate, dupa 15 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o propunere cu un set de masuri care ar putea intra in vigoare incepand din 15 mai, cand va intra in vigoare starea de alerta. Sunt propuneri care vizeaza deplasarea intre localitati, care se va face doar in anumite conditii, iar suspendarea zborurilor si inchiderea…

- Ministerul de Interne a publicat principalele masuri propuse pentru a intra in vigoare incepand cu 15 mai, cand Romania trece de la starea de urgența la starea de alerta. Printre ele, se regasesc și cele pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor…

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o propunere cu un set de masuri care ar putea intra in vigoare incepand din 15 mai, cand va intra in vigoare starea de alerta. Sunt propuneri care vizeaza deplasarea intre localitati, care se va face doar in anumite conditii, iar suspendarea zborurilor si…

- Printre prevederi sunt și motivele pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații: 1. In interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a…

- Motivele pentru care se va putea ieși din localitate dupa data de 15 mai in Eveniment / on 09/05/2020 at 15:02 / O serie de masuri de relaxare ce vor putea fi aplicate dupa data de 15 mai au fost publicate deja de autoritați, insa sunt restricții care vor ramane valabile și odata cu ieșirea din starea…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat, sambata, in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de prevenire si control a virusului SARS-cov-2, masuri aplicabile dupa ridicarea starii de urgenta, incepand cu data de 15 mai. Printre masurile propuse de MAI sunt si cele privind deplasarea…

- In incercarea de a incetini raspandirea epidemiei de #coronavirus in Romania, Ministerul Afacerilor Interne a emis ordonanța militara nr.3, care interzice circulația tuturor persoanelor, cu doar cateva excepții. Dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca recomandarile de pana acum devin obligații pentru romani,…

- Au intrat in vigoare prevederile Ordonanței militare Începând de duminica seara, au intrat în vigoare o parte dintre prevederile Ordonanței militare, cu noi masuri pentru prevenirea raspândirii coronavirusului. Astfel, au fost închise mall-urile și cabinetele…