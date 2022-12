Propunerile lui Zelenski pentru summitul global pentru pace

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a promovat intens planul de pace in 10 puncte, discutandu-l, printre altii, cu presedintele SUA, Joe Biden, si indemnand liderii mondiali sa organizeze un Summit global pentru pace bazat pe acest plan. Reuters prezinta miercuri continutul acestui plan si ecourile pe care le-a avut la nivel mondial. Zelenski si-a anuntat pentru prima data formula de pace la un summit al G20 (grup reunind economiile dezvoltate si emergente), desfasurat in noiembrie. Planul prevede: 1. Siguranta radiologica si nucleara, cu accent pe restabilirea securitatii in jurul celei…