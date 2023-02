Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai multe modificari in Raportul de la Banca Mondiala, obținut de Realitatea PLUS, ce țin de recomandarile Comisiei Europene și de angajamentele asumate de Romania in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Sunt surse care susțin ca Banca Mondiala a spus clar: se desființeaza veniturile…

- Pensiile speciale reprezinta 10- din cheltuielile cu asistenta sociala din bugetul asigurarilor sociale de stat. a explicat, azi, un secretar de stat din ministerul de Finante. Acesta a aratat ca, in total, aceste pensii – inclusiv cele considerate a fi „militare" – vor consuma 12,4 miliarde de lei.…

- Pensiile speciale n-au fost inventate in Romania. De fapt, la nivelul Uniunii Europene, o singura țara – Suedia – nu are deloc pensii speciale. Cu toate acestea, Romania face nota aparte, pentru ca aleșii au creat, de-a lungul timpului, un paienjeniș legislativ de excepții și anomalii care au dus la…

- Anca Dragu critica proiectul pensiilor speciale. Intr-o intervenția la RFI , senatoarea USR spune ca pensiile trebuie platite ”in functie de cat a contribuit fiecare”. ”Proiectul de lege nu rezolva in nici un fel pensiile speciale. Aceasta reforma a pensiilor speciale nu este numai un angajament in…

- Profesorul de economie Cristian Paun susține ca o pensie este speciala daca nu este normala. ”Este o abatere de la norma. Este excepție, nu regula”, afirma acesta, in contextul discuțiilor legate despre cine primește pensii speciale și cine nu. Premierul Nicolae Ciuca, general in rezerva, considera…

- USR sustine ca proiectul elaborat de Guvern pentru reforma pensiilor speciale rateaza toate principiile din jalonul PNRR, nefiind o reforma, ci „o modalitate perversa de salvare a privilegiilor”. USR prezinta sase argumente care sustin ca nicio pensie speciala nu este desfiintata si nicio pensie speciala…

- Deputatul USR Cristian Seidler l-a criticat, luni, pe ministrul Muncii, Marius Budai, dupa avizul favorabil obtinut pe proiectul de buget al ministerului in comisiile de specialitate, afirmand ca pensionarilor nu li s-au alocat „nici macar banii ce le-au fost promisi, iar suma ajutoarelor pentru pensionari,…

- USR Turda critica masura privind majorarea pensiilor, considerand ca majorarea cu 12.5% este ”modesta” pentru pensiile foarte mici, dar extrem de generoasa pentru cei cu pensii speciale, printre care se afla și premierul Nicolae Ciuca. ”Guvernul Ciuca-Ciolacu a decis sa mareasca toate pensiile, cu cele…