Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) a avut o intrevedere cu reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) pe tema infaptuirii Tainei Botezului, supunand atentiei mai multe aspecte ce ar putea fi avute in vedere de Sfantul Sinod, printre care analizarea oportunitatii unor cursuri privind practicile liturgice…

- Cazul bebelușului din Suceava care s-a stins in urma slujbei de botez a starnit valuri in presa internaționala. BBC, CNN și New York Post au alocat spații ample controverselor legate de practica botezului.

- Cazul bebelusului mort la Suceava si oportunitatatea unei reforme majore in ceea ce priveste practica botezului in Romania sunt reflectate pe larg in presa internationala. BBC avanseaza ideea ca o astfel de schimbare ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane

- Care este rezultatul necropsiei bebelușului mort dupa slujba de botez? Detaliile descoperite de specialiști. Ce s-a intamplat, de fapt, in cazul care a cutremurat o țara intreaga? Rezultatul necropsiei in cazul bebelușului mort dupa botez O echipa numeroasa de medici legiști a efectuat in cursul zilei…

- Cazul dramatic de la Suceava inca are ecouri atat in spațiul public, cat și printre personalitațile din viața publica. Reacții halucinante a avut, pe marginea dramei, a avut și deja cunoscutul IPS Teodosie de la Constanța. Acesta a declarat ca regulile bisericești trebuiesc respectate ca atare și a…

- Un bebeluș din Suceava a murit dupa ce a fost scufundat în cristelnița, în timpul Botezului. Incidentul a avut loc duminica, 31 ianuarie, iar copilul a fost transportat de urgența la spital, dupa ce ar fi înghițit prea multa apa. A doua zi,…

- Cazul micuțului de la Suceava,d ecdat in timpul botezului a generat un val de reacții in toata opinia publica. Printre vocile publice care au condamant cele intamplate, se numara și Andreea Balan, mama, la randul ei, a doi copii. Vedeta a avut reacții dure pe rețelele de socializare cu privire la drama…

- Regula in astfel de cazuri este categorica. Ce spun clericii bisericii despre cazul bebelușului mort dupa botez și ce risca preotul, daca se va dovedi ca a fost vinovat in acest caz? Bebeluș mort dupa botez In cazul bebelușului din Suceava, mort in urma savarșirii tainei botezului se va afla cu adevarat…