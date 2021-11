PROPUNERI – Școala începe în 8 noiembrie în funcție de rata de vaccinare din școală Comitetul Național pentru Situații de Urgența a venit azi, 6 noiembrie, cu mai multe scenarii care privesc reintoarcerea elevilor in banci din data de 8 noiembrie. CNSU a propus desfașurarea cursurilor zilnice, cu prezența fizica, la nivelul tuturor unitaților de invațamant preuniversitar in cadrul carora un procent de minimum 60 % din personal este vaccinat, desfașurarea cursurilor in regim online la nivelul tuturor unitaților de invațamant preuniversitar in cadrul carora un procent mai mic de 60 % din personal este vaccinat, respectiv desfașurarea cursurilor cu participarea fizica la nivelul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

