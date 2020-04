Propuneri pentru revenirea elevilor în școli. Cum se vor desfășura examenele Un document transmis de Inspectoratul General Școlar al Municipiului București catre Ministerul Educației arata care sunt propunerile pentru revenirea elevilor in școli, in urma incheierii perioadei starii de urgența. Astfel, se pare ca primii care ar urma sa reinceapa cursurile sunt elevii din clasele terminale. Documentul, ce a fost obținut de Digi 24 , este bazat pe opiniile directorilor de școli din București. O propunere este ca in primele doua saptamani de la ridicarea starii de urgența sa revina in clase elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, ce urmeaza sa susțina examene naționale in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

