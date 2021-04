Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ar putea invața in trimestre, in loc de semestre, de la toamna, și ar putea reveni la scoala la 1 septembrie, odata cu profesorii, scurtandu-se vacanța de vara, potrivit anunțului facut, duminica, Sorin Cimpeanu, care a spus ca Ministerul Educației va propune ca anul școlar sa se extinda incepand…

- Un apel al Societatii Academice din România prevede ca anul scolar urmator sa fie modificat în felul urmator: anul scolar sa înceapa la 1 septembrie, în loc de 13 septembrie, asa cum este prevazut acum prin Ordinul de ministru publicat în…

- Noul an școlar ar putea aduce revenirea la trimestre in locul semestrelor. Anunțul ministrului Educației Din toamna, elevii din Romania ar putea invața in trimestre, in locul semestrelor. Posibila modificare a structurii anului școlar este in discuții intre Ministerul Educației, sindicate, asociații…

- Elevii romani ar putea invața in trimestre, in loc de semestre, de la toamna. Eventuala modificare a structurii anului scolar e in discuție acum intre Ministerul Educației, sindicate, asociațiile de parinți și ale elevilor. In plus, din toamna, elevii ar putea reveni la scoala la 1 septembrie, odata…

- • Examenele nationale se desfasoara conform calendarului anuntat • Cursuri online pentru clasele terminale intre 12-29 aprilie • Semestrul al doilea va fi redus cu o saptamana, cu unele exceptii Ieri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut precizari privind desfasurarea in continuare a anului…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24 ca cererea privind vacanța de primavara de o luna a fost facuta de Ministerul Sanatații și ca deocamdata sunt doar propuneri discutate, nefiind semnat oficial niciun ordin de modificare a structurii anului școlar. Joi, la ora 10.00 vor avea loc…

- Asociațiile de elevidin Romania, dar și cele de parinți condamna propunerea Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a extinde vacanța de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Paștele catolic și pe cel ortodox, dar și decalarea examenului de Evaluare

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a anunțat ca anul școlar 2021-2022 va incepe, cel mai probabil, in a doua zi de luni din septembrie, iar semestrul al doilea va incepe dupa vacanța de Craciun, care va fi comasata cu actuala vacanța intersemestriala. “Sunt optimist, pana azi am lucrat la structura…