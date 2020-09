Propuneri pentru cetățeni de onoare ai Capitalei: Mitică Popescu și Horațiu Mălăele Pe final de mandat, Consiliul General al Capitalei va decide, in ședința de luni, 07 septembrie 2020, daca acorda titlul de cetațean de onoare al orașului București unor personalitați din domeniul culturii și medicinei. In total, vor fi dezbatute șapte proiecte, in care sunt vizate șapte personalitați, respectiv Maya Simionescu, Costantin Balaceanu-Stolnici, Dumitru Radu Popescu, Catalina Poiana, Bianca Ionescu-Ballo, Mitica Popescu șși Horațiu Malaele. Titlul de cetațean european este o recompensa simbolica și nu are implicații asupra bugetului local. Lista viitorilor cetațeni de onoare: Academician… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

