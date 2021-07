Propuneri de modificare a Codului Rutier: parcarea pe trotuar poate fi sancționată O propunere legislativa depusa la Senat ar putea sancționa dur șoferii care parcheaza pe trotuare și care nu lasa la dispoziția pietonilor cel puțin un metru din acesta. Sancțiunea poate fi de șase puncte penalizare. Inițiativa completeaza Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Propunerea legislativa numarul B277/2021, depusa la Senat in 23 iunie 2021, prevede completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, dupa punctul 23 de la alineatul (1) al articolului 102, se introduce un nou punct,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si pedepsele aplicate. Propunerea…

- In aceasta luna a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si pedepsele aplicate. Propunerea…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Seful statului arata…

- ​Guvernul va bloca prin Ordonanța de Urgența creșterea alocațiilor pentru copii în acest an, în cazul în care partidele de opoziție vor contesta la Curtea Constituționala amânarea majorarii. Anul trecut, Guvernul Orban, din care facea parte și Florin Cîțu ca ministru al…

- Initiativa va fi promovata rapid, conform Ministrului Educatiei.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca va fi promovata o ordonanta de urgenta pentru infiintarea de cabinete psiho pedagogice in fiecare scoala, conform Agerpres."Intentionam sa promovam o ordonanta de urgenta prin care…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 aprilie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Aurel Mihai Ciorobea, prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia, avand grad profesional corespunzator Parchetului…

- Stelian Ion a declarat, joi, ca ar fi necesara o decizie politica, unul dintre instrumente fiind o ordonanța de urgența, sugerand ca decizia CCR va duce la o amanare a pronunțarii, astfel incat sa fie posibila și redactarea hotararilor judecatorești. Anunțul a fost facut de ministru joi, prezent la…