Propuneri de eliminare restricții pentru 1 iunie. Când începe RELAXAREA și ce avantaje vor avea vaccinații Propunerile privesc domeniul HoReCa, spațiul public, evenimentele publice și private, dar și mediul de lucru, la care s-a referit și premierul Florin Cițu miercuri. Prim-ministrul a propus, ca stimulent de vaccinare, sa nu se mai poarte masca in birouri, de la 1 iunie 2021, daca toate persoanele care lucreaza in acel spațiu sunt imunizate impotriva COVID-19.In ceea ce privește HoReCa, se propune deschiderea la capacitate de suta la suta, daca personalul și clienții sunt vaccinați cu ambele doze. In cazul in care personalul și clienții nu sunt vaccinațui, atunci se va propune deschiderea la capacitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

