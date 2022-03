Propuneri ale Agenţiei Internaţionale a Energiei pentru pentru scăderea consumului de petrol IEA propune reducerea limitei de viteza pe autostrazi cu cel putin 10 kilometri/ora si promovarea telemuncii 3 zile pe saptamana, unde este posibil, pentru a economisi petrolul si a evita problemele de aprovizionare. Agenția Internaționala a Energiei informeaza ca, daca aceste masuri se vor aplica in tarile dezvoltate timp de patru luni, vor permite sa se economiseasca aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi. Printre sfaturile lansate de agentie se mai numara: declararea zilelor de duminica drept “zile fara masini” in orase, ieftinirea transportului public, stimularea populatiei sa se deplaseze… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

