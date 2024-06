Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut, a fost promulgata noua Lege a Pensiilor, generand dezbateri și controverse in randul celor care au muncit in condiții deosebite și speciale. Cu toate acestea, chiar inainte ca legea sa intre in vigoare, o noua propunere legislativa a fost lansata la Parlament, punand sub semnul…

- Proiectul rus de modificare a delimitarii apelor teritoriale ale Moscovei in Marea Baltica reprezinta o escaladare impotriva NATO si Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul de externe lituanian Gabrielius Landsbergis, relateaza Reuters.

- In decembrie anul trecut, Romania a adoptat o noua lege a pensiilor, o mișcare legislativa menita sa aduca schimbari semnificative in sistemul de pensii al țarii. Cu toate acestea, chiar inainte ca aceasta sa intre complet in vigoare, doua noi propuneri legislative au fost depuse la Parlament, sugerand…

- Un fost diplomat american a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a actionat ca agent al Cubei in ceea ce Departamentul de Justitie a numit una dintre cele mai ample si mai indelungate infiltrari in guvernul american, relateaza Mediafax . Victor Manuel Rocha, care a ocupat…

- Un fost ambasador american a fost condamnat vineri, la Miami, la 15 ani de inchisoare pentru ca a spionat Statele Unite mai multe decenii in beneficiul Cubei, inamic istoric al Washingtonului, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Un barbat din comuna Livezi, județul Bacau, a fost condamnat la plata unor daune morale substanțiale, in urma unui proces in care doi agenți de poliție l-au acționat in instanța. Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Onești la plata a 10.000 de euro ca despagubiri morale, cate 5.000 de euro pentru…

- Joe Lewis (87 de ani), ex-proprietarul ENIC Group, ce o controleaza pe Tottenham, a fost judecat de Tribunalul federal din Manhattan pentru „tranzacții cu informații privilegiate pe piața bursiera”. Miliardarul britanic, capul familiei Lewis, trebuie s-achite o amenda de 5 milioane de dolari, dar a…

- Catalin Cirstoiu a fost cu primarul Ciprian Ciucu sa vad cum a ridicat un parc nou și modern intr-un oraș in care indolența lui Nicușor Dan a condamnat la degradare marile parcuri ale Capitalei.