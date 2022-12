Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PSD Șerban Nicolae vine cu o noua propunere de boicotare a capitalului austriac din Romania, dupa ce guvernul de la Viena a blocat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Fostul parlamentar ii indeamna e toți romanii sa iși lichideze conturile la bancile controlate de austrieci (Raiffeisen…

- Dorin Cioaba, cunoscut drept regele rromilor a reacționat intr-un fel specific lui și a transmis pe aceeași cale un mesaj adresat executivului Austriac dupa ce aceasta țara s-a opus intrarii Romaniei in Spațiul Schengen: ”Vor fi numai pene de lebada in toata Austria, pentru ce au facut Romaniei”. ”Vor…

- CS Universitatea Craiova a decis sa protesteze dupa ce Romania nu a fost acceptata in spațiul Schengen, potrivit GSP. Clubul patronat de Mihai Rotaru a anunțat, joi seara, ca va intrerupe colaborarea cu banca Raiffeisen, cu acționariat austriac și ca echipa nu va mai folosi combustibil de la compania…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, care a fost la Viena, Berlin si Bruxelles, pentru a convinge oficiali europeni ca Romania este pregatita sa fie primita in Spatiul Schegen, a subliniat ca acest lucru va fi un plus pentru securitatea europeana. Bode a precizat ca nemultumirea Austriei este legata…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a discutat miercuri, 23 noiembrie, la Viena, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, cel care nu a acceptat extinderea Spațiului Schengen. Conform lui Bode, Karner l-a asigurat ca declarațiile privind refuzul extinderii Schengen nu vizeaza Romania.Lucian Bode și Gerhard…

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu ii solicita presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa aiba discutii cu liderii social-democrati din Suedia si sa le ceara acestora sa nu se mai opuna aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. „Domnul Marcel Ciolacu fie nu a inteles ce i-a spus Stefan Lofven, liderul social-democratilor…

- „BNR da maine testul independentei de politic! Singura institutie din Romania care are ca obiectiv fundamental stabilitatea preturilor este BNR. In acelasi timp este singura institutie care are si instrumentele sa stabilizeze preturile acum. Preturi stabile inseamna o rata a inflatiei in jur de 2% pe…

- Romania ar putea adera in curand la Spațiul Schengen, iar din ce in ce mai multe țari europene susțin acest lucru. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne. Lucian Bode spune ca popularii europeni i-au dat asigurari acestuia ca știu foarte bine ce eforturi au fost depuse de Romania pentru…