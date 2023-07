Stiri pe aceeasi tema

- O propunere a Comisiei Europene de a folosi in beneficiul Ucrainei fondurile rusesti inghetate drept sanctiune pentru declansarea razboiului nu va fi publicata mai devreme de luna septembrie, a declarat joi un purtator de cuvant comunitar citat de Reuters. Totodata, UE a aprobat prelungirea cu o jumatate…

- Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei…

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…

- Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru buget și vicepreședinte PPE, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca activele inghețate ale oligarilor ruși nu pot fi utilizate de UE, atata vreme cat blocul comunitar nu are acces legal la acești bani.

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

- NATO va supraveghea cerul deasupra Republicii Moldova in timp ce aproximativ 50 de lideri europeni participa la un summit in apropierea granitelor Ucrainei pentru a-si exprima sprijinul fata de ambele tari, in timp ce Kievul pregateste o contraofensiva impotriva invaziei Rusiei, conform informatiilor…

- Noua propunere asupra celui de-al 11-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei impuse de UE dupa agresiunea rusa contra Ucrainei cuprinde o formulare mai precauta cu privire la sanctionarea statelor terte unde exista companii care livreaza Rusiei bunuri ce pot fi folosite de complexul militar-industrial…