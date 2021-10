Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut, in luna septembrie a acestui an, cu 23,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atingandu-se un nivel de 718.599 unitati, arata datele transmise de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Dr. Manuela Predila, medic primar obstetrica-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitala, a postat pe Facrebook un text emotionant despre ce inseamna ingrijirea gravidelor cu COVID-19 si despre cum lucrul in aceasta atmosfera, in care ”treci prin salile de nasteri si vezi cum se degradeaza starea…

- Confruntați cu un numar mare de cazuri de COVID-19 in randul copiilor, medicii de la spitalele de pediatrie din Capitala au ajuns in situația de a decide ce pacient ar trebui sa fie internat cu prioritate. Varianta Delta este mult mai agresiva in cazul copiilor decat alte tulpini ale coronavirusului,…

- Oxigen cu portia si supravietuire datorita solidaritatii. Pacientii isi impart masca de oxigen și stau pe scaune conectati la buteliile care ii tin viata. Unii așteapta in ambulanțe. Este crudul adevar trait zilele acestea in spitalele din Romania. Colonelul Valeriu Gheorghita confirma: Romania este…

- Situatia critica in care se afla Romania cu peste 11.000 de infectari de COVID-19 si sute de decese zilnic ar trebuie sa fie un semnal de alarma pentru clasa politica. Gabriel Diaconu, medic psihiatru, i-a transmis un mesaj premierului Florin Vasile Citu in care il indeamna sa ia masuri urgente.

- Valul patru a ajuns și in Romania de cateva saptamani bune. De la debutul acestuia pana in prezent s-au derulat evenimente precum izbucnirea crizei politice și plecarea USR-ului de la guvernare, inclusiv a Ministrului Sanatații, dar și mult indragitul...

- Unul dintre cei mai cunoscuti pediatri din Romania a explicat cum stau lucrurile in cazul tinerilor care mor inexplicabil din cauza complicatiilor grave ale COVID-19. Dr. Mihai Craiu spune ca la acesti pacienti de vina este o anomalie imuna care neutralizeaza tratamentul.

- Președintele Camerei Deputaților a subliniat la scurt timp dupa ședința Biroului politic național al PNL, convocata de tabara Cițu, ca nu exista decat o soluție politica onorabila pentru Romania și pentru PNL: refacerea coaliției de guvernare care s-a constituit dupa