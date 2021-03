Propunerea PSD de modificare a Constituției: Dacă un partid iese de la guvernare, să se facă alegeri anticipate! PSD vrea sa propuna, printr-un amendament la modificarea Constituției, ca ieșirea unui partid dintr-o coaliție de guvernare sa insemne, imediat, organizarea de alegeri anticipate. ”In momentul in care se destrama programul respectivei coaliții sa avem alegeri anticipate, daca un partid parasește guvernarea, atunci este normal sa avem alegeri anticipate. Este evident pentru toata lumea ca […] The post Propunerea PSD de modificare a Constituției: Daca un partid iese de la guvernare, sa se faca alegeri anticipate! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal intra ca-n branza in Palatul Victoria și se plimba prin birourile comenzii, ca la el la partid. Sau chiar mai liber decat la partid. Vilceanu a reușit sa-și “planteze” cateva iscoade prin Guvern, dar, in mod cert, nu sunt atat de eficiente, așa incat, deputatul incearca sa se ajute…

- UDMR a refuzat sa voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a insistat ca sporurile bugetarilor trebuie analizate și nu pot fi taiate in cursul anului 2021, pentru ca așa s-a promis in campania electorala, iar acum da semne ca este impotriva proiectului adoptat joi de Guvern, de desființare…

- Plenul Camerei Deputatilor a luat act, luni, de o informare a grupului parlamentar al UDMR referitoare la faptul ca deputatul Apjok Norbert nu mai este membru al grupului, in urma excluderii acestuia din cadrul Uniunii. Anul trecut, Uniunea a impus candidatilor sai conditia de a avea studii superioare.…

- Copreședintele AUR, George Simion, ii raspunde prompt lui George Becali, care s-a laudat, sambata, cu ajutorul oferit tanarului partid ajuns in Parlament. Dupa ce a spus ca mama sa i-a transmis sa voteze AUR, Gigi Becali a dezvaluit ca le-a dat un sediu membrilor tanarului partid. George Simion a comentat…

- Omul de afaceri Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit in aceasta perioada despre politica și despre rezultatele alegerilor generale, la care s-au inregistrat mai multe surprize, mai ales accederea in Parlament a unui partid tanar. Becali a spus la Romamnia TV ca este trist ca USR a caștigat alegerile…

- Florin Cițu este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern, in cadrul coaliției PNL – USR-PLUS – UDMR. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile, conform Constituției, sa nominalizeze miniștrii cabinetului. Cițu a anunțat inca de azi ca vrea ca noul Guvern sa funcționeze…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, propunerea UDMR pentru functia de ministru desemnat al Tineretului si Sportului, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca este convins ca poate face ”lucruri grozave pentru sportul romanesc”, alaturi de echipa potrivita. Declarații Eduard Novak:…

- Plenul CSM a avizat negativ, cu 11 voturi la 6, propunerea legislativa a ministrului Catalin Predoiu, prin care se incearca reintroducerea SRI in anchetele penale. Avizul este consultativ. Propunerea legislativa urmeaza sa fie dezbatuta la Senat, care este camera decizionala, dupa ce deputații au modificat…