Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia romana aflata in vizita oficiala in Israel, din care fac parte presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, joi, de catre presedintele Israel, Reuven Rivlin. In comunicatul Guvernului se precizeaza ca Dragnea i-a vorbit lui Rivlin despre…

- Delegatia romana aflata in vizita oficiala in Israel, din care fac parte presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost primita joi de catre presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, se arata intr-un comunicat…

- Premierul si presedintele Camerei Deputatilor, Viorica Dancila si Liviu Dragnea, au fost primiti, joi, de presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, care a salutat decizia privind accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim.

- Delegația romana aflata in vizita oficiala in Israel, din care fac parte președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dancila și ministrul Afacerilor Externe Teodor Meleșcanu, a fost primita astazi de catre președintele Statului Israel, Reuven Rivlin.In cadrul discuțiilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va face parte din delegatia condusa de premierul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita oficiala in Israel, in perioada 25-26 aprilie, la invitatia omologului sau israelian. Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita oficiala in Statul Israel,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se afla miercuri si joi in tr-o vizita oficiala in Irael, la invitatia premierului Benjamin Netanyahu, in aceeasi perioada aflandu-se in vizita si premierul Viorica Dancila. Potrivit programului, amandoi vor avea intrevederi cu seful guvernului.…

- Conducerea Camerei Deputaților a aprobat vizita lui Liviu Dragnea in Israel. Președintele Camerei Deputaților urmeaza sa plece miercuri seara in vizita oficiala, efectuata la invitația premierului Benjamin Netanyahu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, se afla in perioada 25-26 aprilie intr-o vizita in…

- CHIȘINAU, 20 apr — Sputnik, Octavian Racu. Președintele României, Klaus Iohannis, se opune intenției Guvernului de a demara procesul mutarii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Acest lucru ar echivala cu recunoașterea de catre statul român a statutului Ierusalimului…