- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca intentioneaza sa le propuna patronatelor o crestere a salariului minim de 8% incepand cu 1 noiembrie sau 1 decembrie. "Discutam acum. Vreau sa fie aprobat cat mai repede, ca toate companiile sa stie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul…

- “Eu am spus de fiecare data ca trebuie sa fie o formula transparenta sa tina cont de conditiile economice si sa fie o decizie pe care o luam si nu o mai schimbam in fiecare an. Aveam doua obiective in discutia de ieri si amandoua sunt atinse. Unu: salariul minim sa nu mai fie un instrument politic si…

- Sindicatele si patronatele au convenit cu statul, in cadrul Consiliului Tripartit, ca se impune o crestere a salariului minim brut pe economie garantat in plata, urmand ca autoritatile sa stabileasca formula si cuantumul acestei majorari.

- Acord de principiu privind majorarea salariului minim pe economie. Executivul nu a decis inca procentul. Executivul, sindicatele si patronatele au ajuns la un prim acord de principiu prin care salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 ianuarie 2022, insa procentele de crestere sunt inca in dezbatere.…

- Raluca Turcan ar fi vrut ca cei care vor sa se pensioneze anticipat sau parțial anticipat sa poata cumula pensia cu salariul, insa a fost refuzata de colegii sai, Dan Vilceanu și Florin Cițu. Guvernul a respins partea dintr-o Ordonanța de Urgența care facea referire la cumului pensiei cu salariul…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa. Ministerul Muncii a anuntat patronatele si sindicatele…

- Inflația îi afecteaza mai mult pe cei cu venituri mici decât pe bogați. De ce? Consuma aproape toate veniturile pe mâncare, în timp ce persoanele bogate au de unde economisi, chiar și la un consum ridicat (sau scump din punct de vedere al alimentelor pe care le consuma). Cu alte…

- Sindicaliștii propun ca salariul minim sa fie calculat in funcție de coșul minim de consum lunar. Referitor la aceasta propunere, premierul Florin Cițu a declarat ca el crede ca trebuie sa fie legat de productivitate. „Eu am spus intotdeauna ca salariul minim sau orice venit in Romania trebuie…