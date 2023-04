Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul militar din Ucraina s-ar incheia daca SUA si Uniunea Europeana ar inceta sa mai ofere sprijin financiar Kievului. Premierul ungar Viktor Orban a exprimat aceasta opinie intr-un interviu acordat vineri postului de radio Kossuth, mentionand ca el considera Ucraina insolvabila din punct de vedere…

- Ambasadorul Chinei la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca "prietenia fara limite" dintre Moscova și Beijing este doar "retorica", iar China nu susține razboiul Rusiei cu Ucraina și nici nu a furnizat asistența militara regimului de la Kremlin.

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Un memorandum de cooperare a fost semnat 14 martie, intre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova și agenția similara din Polonia. Directorul general al Agenției din Republica Moldova, Dragoș Guțu, a subliniat importanța documentului prin prisma caruia Polonia va deveni…

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, multumind in acelasi timp Uniunii Europene si cetatenilor sai pentru sprijinul acordat Ucrainei…